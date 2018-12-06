Selçuk'ta Uluslararası Sanat, Zanaat, Mekân Kongresi yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Sanat-Zanaat-Mekân Kongresinin' açılışı gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen kongrede konuşan SÜ Rektör Yardımcısı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Okka, “Güzel Sanatlar Fakültesi, geçmişten bugüne yapmış olduğu kongreler, uluslararası çalıştaylar, sergiler ve workshop çalışmalarıyla Türkiye'de zirvedeyim diyen, çıtasını sürekli yükselten bir fakültemizdir. Bu bağlamda bütün öğretim üyelerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Kongrenin her şeyin makineleşip, standartlaşmış olduğu bu dönemde güzel sanatlarla birlikte mimarinin, sanat ve zanaatın iç içe nasıl tekrar yaşatılabileceğinin göstermesi açısından oldukça önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Okka, “I. Uluslararası Sanat, Zanaat, Mekan Kongresi önemli bir kongredir. Gerçekten zaman içerisinde binalara baktığımız da gelenekten uzaklaşıldığı, birbirinin benzeri olarak arka arkaya caddeleri, sokakları süslediği ve asgari düzeyde mimari özelliklere sahip bir yapılaşma anlayışıyla, zevklere dahi hitap etmeyen, bir yapıya dönüştüğünü görmekteyiz. Bu minval üzerine; somut olmayan kültürel mirasın bir parçası olan geleneksel zanaatların korunması, uygulayıcı ustaların yaptığı üretimlerin sürekliliği ve nesilden nesle aktarımın sağlanmasıyla zevksiz, soğuk yapıların giderileceği ve gerçek anlamda gönle hitap eden, milli, geleneklerimize ve inancımıza uygun bir yapılaşmanın yeniden ülkemize, şehrimize kazandırılacağı inancı içerisindeyim” diye konuştu.

CRAFTARCH Sergisi açıldı

Kongrede emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmalarına başlayan Kongre Genel Koordinatörü ve Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Özlem Karakul, “Kongremizin amacı; sanat, zanaat, mimarlık ilişkilerinin yeniden canlandırılması, geleneksel mimaride önemli rolleri bulunan ve bütünleşik roller üzerinde sanatın zanaatın yeni tasarımlarda sürdürülebilirliğine dair tartışmalar yapmak ve bunun yöntemlerini tartışmalar sonucunda birtakım öneriler ortaya koymaktır. Kongremize sunulan bildiriler; sanat-zanaat, sanat-mimarlık koruma ve sürdürülebilirlik ana başlıklarında farklı konularda hazırlanan bildirilerdir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kongre oturumlarına geçildi. Programa telekonferansla katılan Prof. Dr. Trevor Marchand “Zaanat İşçiliği: Geçmişi Yeniden Yapmak ve Geleceği Şekillendirmek” konulu bir sunum yaptı. Oturumların ardından protokol üyelerine, plaket takdim töreni gerçekleştirildi. Kongrenin ilk oturumunun sonunda uluslararası katılımlı ‘CRAFTARCH Sergisi' açılışı yapıldı.

Sergi açılışında konuşan Dekan Yardımcısı ve Kongre Sergi Küratörü Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, “Kongremize, çok sayıda müracaat oldu. Sergimizde Sanat-Bilim Kurulumuz tarafından seçilen resim, heykel, seramik ve iç mimarlık gibi alanlardan 30 adet eser, 4 adette grup çalışması şeklinde enstalasyon uygulaması bulunuyor. Sergimizin, hayırlı olmasını diliyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Uluslararası Sanat-Zanaat-Mekân Kongresi bildiri sunumlarıyla 7 Aralık'a kadar devam edecek. Kongreye, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Okka, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Osman Tugay, Dekan Yardımcısı Kongre Düzenleme Kurul Üyesi ve Kongre Küratörü Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, Kongre Genel Koordinatörü ve Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Özlem Karakul, öğretim üyeleri, öğrenciler ile yurtiçinden ve dışından bilim insanları katıldı.