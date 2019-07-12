Selim Ay: “Önümüzdeki yıllarda hedefim lig şampiyonluğu”

Atiker Konyaspor'da profesyonel anlamda 10. yılına giren başarılı futbolcu Selim Ay, bu süre içerisinde iyisiyle kötüsüyle birçok olay yaşadığını belirtirken, bundan sonra tek düşüncesinin de Konyaspor formasıyla şampiyonluk yaşamak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu söyledi.

Atiker Konyaspor'da profesyonel kariyerinin 10. yılına giren Selim Ay, açıklamalarda bulundu. Konyaspor'a ilk geldiği günden itibaren hiçbir zaman hedeflerinden ve hayallerinden şaşmadığını belirten Ay, “Aynı şekilde de devam ediyorum. Bu süre içerisinde zorlukları da gördüm, başarıları da gördüm. Ama ne zorluklardan kaçtım, ne de başarılarla yetindim. Oynamadığım ve sabretmem gereken zamanlar oldu. Her zaman sabrettim ve çalışmayı bırakmadım. Konyaspor'da 10. yıla başlamanın gururu ve onuru gerçekten tarif edilemez bir duygu. İnşallah bir 10 yıl daha devam ederiz. Transfer yasağının olduğu o dönemden, UEFA'ya gittiğimiz döneme kadar aynı hırsımla ve özverimle çalışmalara devam ettim. Bu takımın bir parçası olmaktan her zaman onur ve gurur duydum. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim” dedi.

“Önümüzdeki yıllarda hedefim lig şampiyonluğu”

Konyaspor forması ile kulüp çatısı altında yaşamak istedikleri bir şampiyonluk hedeflerinin bulunduğunu kaydeden Selim Ay, “Bu tabii ki de kolay olacak bir şey değil. Ama birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığını da gördük ve bunu da herkese gösterdik. Geride kalan 10 yıla baktığımız zaman benim için yaşanılan çok güzel anılar oldu. İnşallah Allah'ın izniyle önümüzdeki yıllarda hedefim lig şampiyonluğu ve sonrasında Konyaspor'u, Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil edebilmek. Yine söylüyorum, inanmaktan ve hayal kurmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim. Bu hayalime de gerçekten canı gönülden inanıyorum ve bu hayalin, bu hedeflerin gerçekleşmesi için hem elimden geleni yapacağım hem de takım olarak bunun için gayret göstereceğiz. İnşallah bir gün Konyaspor'u hem şampiyon yapıp hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynatacağız” şeklinde konuştu.

“Birlikte olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok”

Taraftarların, Konyaspor camiası adına çok değerli olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, “Yaşadığımız bütün zorlukları birlik ve beraberlikle aştık. Ben ilk A Takım'a çıktığım ve oynadığım ilk hazırlık maçından sonra yaptığım konuşmada da söylemiştim; 'taraftar, basın, yönetici, futbolcudan oluşan bu zincirin halkalarını bozmadığımız zaman sırtımız yere gelmez' diye. İlla ki sıkıntılı dönemler yaşadık, yaşayacağız da. Ama birlikte olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Taraftarlarımızla birlikte bize destek veren herkesle beraber yine sorunların, sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Konyaspor olarak yine kendimizden emin adımlarla yolumuzda ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Ay, “Antalya Kepez'deki hocalarımdan ve Konyaspor alt yapısında bana emek vermiş hocalarımdan, A Takım'da çalıştığım ve biz A Takım'a çıktığımızda bize ağabeylik yapan, her şeyimizle ilgilenen, buraya gelmemizde emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Onların yüzünü kara çıkarmadığım için mutluyum. İnşallah hem onları daha çok mutlu edeceğim hem de Konyaspor ile birlikte hedeflerimize yürüyüp daha da çok mutlu olacağım” diye konuştu.