Seydişehir'de çilek üreticileri fidelerini teslim aldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, çilek üreticisi 378 kişiye 1 milyon 512 bin çilek fidesi dağıtıldı.

Seydişehir Belediyesi Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 25 mahalleye çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Merkezde 7, kırsalda 17 mahalle olmak üzere 378 çilek üreticisi fidelerini teslim aldı. Merkezde Alaylar 1, Alaylar 2, Hacıseyitali, Karakavak, Kızılcalar, Ulukapı ve Değirmenci mahalleri ile kırsalda Dikilitaş, Bostandere, Boyalı, Gevrekli, Taraşçı, Oğlakcı, Bükçe, Tol, Ufacık, Ortakaraören, Gökhüyük, Gökçehüyük, Taşağıl, Ketenli,Yaylacık, Mesudiye, Muradiye'de toplam 1 milyon 512 bin çilek fidesi üreticisine teslim edildi.

Kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmaların başlatıldığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Planlanan faaliyetler doğrultusunda çiftçilerimize Konya Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile çilek fidesi dağıtımımızı gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemizin tarımsal üretimin desteklenmesi çalışmaları kapsamında hazırladığı ‘Çilek Destekleme Projesi' ile Seydişehir'de çilek üretiminde biz de varız. Toprağa alın teriyle hayat veren ve üretkenliğiyle ülkemize destek olan çiftçi kardeşlerimize hayırlı ve bereketli olmasını dilerim" dedi.

Başkan Tutal, "Kırsal ve merkez mahallelerimizde her geçen gün çilek üreticisi sayımız artarak devam ediyor. Seydişehir'de bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve çiftçilere gelir getirici yeni kaynaklar sağlanması amacıyla çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.