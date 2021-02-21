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Toroslar'daki Kuğulu Park'ta kısıtlama sessizliği

Konya’nın Seydişehir ilçesinde her mevsim yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Kuğulu Park, sokağa çıkma kısıtlamasında kuğular, ördekler ve kedilere kaldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde her mevsim yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Kuğulu Park, sokağa çıkma kısıtlamasında kuğular, ördekler ve kedilere kaldı.


Yılın her mevsiminde gerek piknikçilerin gerekse gezmek için gelenlerin uğrak noktalarından biri olan Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Seydişehir ilçesindeki Kuğulu Park, her hafta sonu uygulanan kısıtlama ile sessizliğe büründü. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kuğulu Park, 56 saatlik kısıtlamada parkta bulunan kuş türleri ve kedilere ev sahipliği yapıyor.


Kuğulu Park geçtiğimiz hafta yağan kar sonrası Toros Dağları'ndaki beyaz örtü ve yeşil ile bütünleşirken, ziyaretçilerini ağırlamak için yasakların kalkacağı günü bekliyor.

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