İhlas Haber Ajansı

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Vestel'den Konya'ya yeni mağaza

Türkiye’nin önde gelen teknoloji markalarından Vestel, Konya’daki büyümesini sürdürüyor.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji markalarından Vestel, Konya'daki büyümesini sürdürüyor. Şirket, yenilenen konseptiyle son mağazasını Karatay'da açtı.



Türkiye'nin 81 ilinde mağazaları bulunan Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor. Mağaza konseptini yenileyen Vestel, son olarak Konya'nın Karatay İlçesi'nde açtığı mağazayla hizmet vermeye başladı. Verilen bilgiye göre, mağazada beyaz eşyadan ankastreye, küçük ev aletlerinden ısıtma ve soğutma sistemlerine, mobil cihazlar ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri Konya'daki tüketicilere sunulacak.

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