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Yunak'ta İlköğretim Haftası kutlamaları

Konya’nın Yunak ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlamaları başladı.

Konya'nın Yunak ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlamaları başladı.


İlköğretim Haftası dolayısıyla Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni düzenlendi. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, "Biliyoruz ki, ülke olarak, eğitim camiası olarak zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah okullarımız sadece okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle değil, en kısa sürede topyekün tüm öğrencilerimizle bir arada oluruz. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ve İlköğretim Haftası'nın ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, başarılı bir yıl olmasını dilerim" dedi.


Programa, Yunak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Muhammed Ali Tokdemir, Abdullah Tunçez, okul ve kurum müdürleri de katıldı.

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