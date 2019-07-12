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Aizanoi Antik Kenti Kıbrıs'tan gelen misafirlerini ağırladı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’ni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen kafile ziyaret etti.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kafile ziyaret etti.


Zeus Tapınağı'nda Kıbrıs'tan gelen misafirlere, Aizanoi Antik Kenti ve Çavdarhisar ilçesi hakkında bilgi veren Kaymakamlık Rehberi Hüseyin Karaaslan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kafilenin Aizanoi Antik Kenti'ne hayran kaldığını belirtti.


Aizanoi Antik Kenti'ndeki dünyanın ilk borsası (Aizanoi Macellum), Zeus Tapınağı, Antik Tiyatro ve Aizanoi harabelerini dolaşan kafile, dünyanın ender özelliklerini üzerinde barındıran açık hava müzesine hayran kaldı. Aizanoi Antik Kenti'ni tekrar ziyaret edeceklerini belirten kafiledekiler, gönüllü turizm elçileri olarak çalışacaklarını ifade ettiler.

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