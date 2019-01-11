Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti çevresinde, ziyarete gelen turistler için bina yapımı ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Aizanoi Antik Kenti'nde karşılama tesisi çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda kafeterya, hediyelik eşya satım ünitesi, tuvaletler, bilet satım gişesi, güvenlik kulübesi ve rehberlik bürosu binaları yapıldı. Şuanda çevre düzenleme çalışmalarına devam ediliyor. İlçemize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.