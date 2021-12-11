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Anaokulu öğrencilerini makamında ağırladı, oyuncak hediye etti

Belediye Başkanı Alim Işık, Akıl Küpü Anaokulu öğrencilerini makamında ağırladı.

Anaokulu öğrencileriyle keyifli dakikalar geçiren Başkan Işık, geleceğimizin teminatı minik öğrencilere oyuncak hediye etti.


Özel Akıl Küpü Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı, makamında ziyaret ettiler. Başkan Işık'a, merak ettikleri soruları soran minik öğrenciler, makam odasında Başkan Işık'la keyifli anlar geçirdiler.


Başkanlık makamında oturan bir öğrenci, yapmak istediği projeleri Başkan Işık ve öğrenci arkadaşları ile paylaştı.


Ziyaret sonunda Başkan Işık'a kendi yaptıkları resimleri hediye eden çocukları kucaklayan Belediye Başkanı Işık, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilere oyuncak hediye etti.

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