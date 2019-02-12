Belediyeden bayat ekmek kutusu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı ekmek israfını önlemek amacıyla bayat ekmek kutusu projesini hayata geçirdi. Bayat ekmekleri değerlendirmek için, hazırlanan bayat ekmek kutuları ilçenin muhtelif noktalarına yerleştirildi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, çöpe atılan bayat ekmekleri hayvan barınağına kazandırdıklarını belirtti. Özkan, “ İlçemizdeki ekmek israfını önüne geçmek ve bayatlayan ekmeklerin çöpe gitmesini önlemek amacıyla ilk etapta, Karakür, 101 evler, 4 Eylül ve Hisarardı mahallelerimiz ile TOKİ bölgesine bayat ekmek toplama kutularını yerleştirdik. Hazırladığımız projeyle sosyal sorumluluğu oluşturmayı amaçlıyoruz. Ekmek israfının tamamen önüne geçmek için diğer mahallelerde de uygulamaya devam edeceğiz. Kutulara bırakılan ekmekler, görevli personellerimiz tarafından sürekli takip edilerek toplanacak ve hayvan barınağına gönderilecek” dedi.