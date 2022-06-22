Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Akkent Mahallesi’nde uyguladıkları desenli istinat duvarı çalışmalarını sürdürüyor.
Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Akkent Mahallesi'nde uyguladıkları desenli istinat duvarı çalışmalarını sürdürüyor.
Akkent Mahallesinde yol ile yerleşim arasındaki kot farkından kaynaklı ihtiyaç duyulan istinat duvar imalatı başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, desenli kalıpla imalatına başladıkları istinat duvarı, 160 metre uzunluğunda, ortalama 2 metre yüksekliğinde olacak. Desenli istinat duvarı üzerine emniyet amaçlı tel çit çekilerek gerekli güvenlik önlemleri alınacak.