Domaniç Kaymakamlığı'ndan kar, tipi ve buzlanma uyarısı

Konuyla ilgili Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ”İlçemizde kar yağışı etkisini göstermeye devam etmektedir. Yer yer tipinin etkisiyle yollarda sürgün (kar birikmesi) ve havanın sıfırın altına düşmesinden dolayı buzlanmalar görülmektedir. Karayolları ve Özel İdare ekiplerimiz yoğun bir şekilde sahada kar küreme ve kış şartları ile mücadele çalışmalarına devam etmekte; trafik ve hayat güvenliği Kaymakamlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu sebeple yolculuk yapacak vatandaşlarımızın mutlaka düşük viteste araç kullanılmalıdır. Bu bir tercih değil zorunluluktur. Kar lastiği olmadan yola çıkılmamalıdır. Gerektiğinde zincir, lastik halatı gibi ekstra sürtünmeyi artırıcı aparatlarla araçların lastikleri takviye edilmeli, lastik ile yolun arasındaki tutunma gücü artırılmalıdır. Sürüş güvenliği açısından araçlar daha yavaş ve dikkatli sürülmelidir. Viraj, viyadük, köprü gibi yapılarda gizli buzlanmaların daha fazla olacağından hareketle bu yapılarda daha dikkatli olunmalıdır. Gizli buzlanma, sürgün ve yol durumuna karşı azami tedbirli olunmasını vatandaşlarımızın dikkatine sunarız. Oluşabilecek veya meydana gelmiş olumsuzluklara karşı derhal Kaymakamlık veya 112 bilgilendirilmelidir. Güvenli yolculuklar dileriz” ifadelerine yer verildi.