Dumlupınar'da ana sınıfı öğrencileri için mezuniyet töreni

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ana sınıfı öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Gazi İlkokul konferans salonunda gerçekleştirilen programa Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, eşi Ayşenur Abbasoğlu, kurum amirleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu'nun açılış konuşmasının ardından minik öğrenciler dans ve oyun gösterileri yaparak havaya kep fırlattı.

Programda ayrıca öğrenciler tarafından yıl içerisinde yapılan etkinliklerin fotografları ve miniklerin anneler günü mesajı içeren videoları izletildi. Kaymakam Abbasoğlu ve protokol tarafından öğrencilere belgelerinin verilmesiyle birlikte program sona erdi.