Emet Belediye Meclisi'nde ilk toplantı

Kütahya'nın Emet Belediye Meclisi, ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

8 AK Parti ve 3 Demokrat Partili üyeden oluşan mecliste, encümen ve komisyon üye seçimleri yapıldı.

Yapılan meclis toplantısında Meclis birinci başkan vekilliğine İsmail Hakkı Kurt, ikinci başkan vekilliğine Ahmet Çakmak seçildi. Meclis asil katip üyeliklerine Ali Narşap ve Hasibe Altınok seçildi.

Encümen üyeliklerine İsmail Hakkı Kurt ve Murat Uyanık'ın seçildiği toplantıda, plan ve bütçe komisyonuna Mehmet Düz, Ramazan Sezer, Murat Uyanık, Ramazan Altınsoy seçilirken, İmar komisyonuna Yasin Yılmaz, Ali Narşap, İsmail Şengül ve İsmail Hakkı Kurt seçildiler.

Başkan Hüseyin Doğan, 31 Mart seçimleri sonrası halkın mecliste temsil yetkisi verdiği meclis üyeleri ile birlikte ilçenin gelişimi için birlikte uyumlu ve huzurlu bir çalışma gerçekleştireceklerini ifade etti.