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Emet'te Liseler arası satranç turnuvası sona erdi

Kütahya’nın Emet ilçesinde Emet-Hisarcık Bölgesi Gençler Satranç Turnuvası finalleri gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet-Hisarcık Bölgesi Gençler Satranç Turnuvası finalleri gerçekleştirildi.


Emetspor binasında yapılan final müsabakaları oldukça çekişmeli ve heyacanlı geçti.


Müsabakalar sonunda Gazi Emet Anadolu Lisesi birinci, 15 Temmuz Şehit Anadolu Lisesi ikinci, Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü, Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü ve Emet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi beşinci oldu.


İlk 3 dereceye giren okulların ilde yapılacak müsabakalara katılmaya hak kazandığı açıklandı.

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