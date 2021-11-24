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Emet'te öğretmenler doğa yürüyüşünde

Kütahya’nın Emet ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçede görev yapan öğretmenler ile ilçe protokolü Yeniceköy Tahtalı Göledi mevkiinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçede görev yapan öğretmenler ile ilçe protokolü Yeniceköy Tahtalı Göledi mevkiinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.


Doğa yürüyüşüne öğretmenlerin yanı sıra Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen eşlik etti.

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