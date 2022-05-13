Erken teşhis uygulaması gelgiştirildi

Öğr. Üyesi Mohammad Nabi Basiry tarafından ağız kanserinde erken teşhise yönelik AKROD adıyla bir cep telefonu uygulaması geliştirildi. İlk etapta pilot bölge Kütahya'da kullanılabilecek olan AKROD uygulaması, Play Store ve Apple Store'den indirilebilecek.

KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğinde görev yapan Dr. Basiry, daha önce yaptıkları araştırma sonucu Kütahya'da ağız kanseri farkındalık oranının düşük olduğunu ifade etti. Basiry, 3 senede yaklaşık 40'a yakın prekanseröz ve kanser vakasıyla karşılaştığını belirterek, bunun Kütahya nüfusuna göre fazla olduğu dile getirdi.

Nüfusun tamamını kontrol etmenin imkansız olduğunu belirten Dr. Basiry, “Bu yüzden tüm vatandaşlara ulaşabilmek için AKROD uygulamasını geliştirdik. Özet olarak, AKROD uygulaması ağız kanserinin erken teşhisi için önemli olan 3 ana faktörü içermektedir; birincisi farkındalık oluşturmak, ikinci ise kolay ve masrafsız olan kişisel ağız muayenenin nasıl yapılacağını öğretmek, üçüncü ve en önemlisi ise yüksek risk taşıyan vatandaşlarımızı doğrudan çene cerrahisi uzmanına yönlendirmektir.” dedi.