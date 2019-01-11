Güney Ortaokulu, Yıldız Kızlar Masa Tenisi'nde il birincisi old

Kütahya il genelinde okul sporları kapsamında düzenlenen ‘Yıldız Kızlar Masa tenisi' müsabakalarında, Simav'ın Güney Beldesi Ortaokulu yıldız kızlar masa tenisi takımı, il birincisi oldu.

Güney Ortaokulu Müdürü Erdoğan Yiğit, 12-14 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan bölge finallerinde, Kütahya ilini temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, Beden Eğitimi Öğretmeni Canan Aldırmaz'ın hazırladığı masa tenisi yıldız kız takımının bölge şampiyonluğuna aday olduklarını ifade etti.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, “İl şampiyonu olan Güney Ortaokulu masa tenisi yıldız kızlarımızı, Okul Müdürü Erdoğan Yiğit'i, Beden Eğitim Spor Öğretmeni Canan Aldırmaz'ı tebrik eder, başarılar dileriz” dedi.