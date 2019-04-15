Hisarcık'ta 30 aileye gıda yardımı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Deniz Feneri Derneği'nin “41 İlde 41.000 Aileye Gıda” projesi kapsamında 30 aileye gıda yardımı dağıtıldığı bildirildi.

Deniz Feneri Derneği'nin yaklaşan Ramazan ayı öncesi başlattığı “41 İlde 41.000 Aileye Gıda” projesi kapsamında Hisarcık'ta ihtiyaç sahibi 30 aileye gıda kolileri ulaştırıldı.

Deniz Feneri Derneği yetkilileri, gıda kolilerinin bir kısmının yıllardan beri dernekten yardım yaptığı ailelere, bir kısmının ise yeni başvuruda bulunmuş ve yapılan sosyal inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş ailelere teslim edildiğini belirttiler.

Dağıtılan gıda kolileri, 5 kişilik bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak malzemeleri içeriyor.