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Hisarcık'ta “Arı Sütü Üretimi ve Ana Arı Yetiştiriciliği” kursu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Arı Sütü Üretimi ve Ana Arı Yetiştiriciliği kursu açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Arı Sütü Üretimi ve Ana Arı Yetiştiriciliği kursu açıldığı bildirildi.


Güldüren ilkokulu binasında açılan 40 saatlik Arı Sütü Üretimi ve Ana Arı Yetiştiriciliği kursuna 21 kişi katıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekimler Cihan Şen ve Muhammet Güneş ile Veteriner Sağlık Teknikeri Adem Tutuk tarafından verilen kursta kursiyerlere, iş sağlığı ve kurallarının uygulanması, arı sütünün tekniğine uygun hasat edilmesi, Ana Arı yetiştiriciliği konularında bilgi veriliyor.

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