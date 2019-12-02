Hisarcık'ta ilkokul öğrencilerine 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Yaşama Yol Ver" projesi kapsamında 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin sağlıktaki yeri ve kullanımı hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz meşgul edilmesinin önlenmesi ve trafikte seyreden ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesine yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla “Yaşama Yol Ver " projesi Kampanyası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri Atatürk İlkokulu 3. Sınıfta öğrenim gören 36 öğrenciye ambulansın çalışma sistemi, hangi durumlarda 112 aranacağı, gereksiz meşgul edilmemesi gerektiği konularında geniş kapsamlı olarak sinevizyon sunumu ile anlatıldı.

Daha sonra Acil Tıp Teknisyenleri tarafından okul önüne gelen 112 ambulansın içerisinde bulunan teknik donanımın yanı sıra hasta nasıl ambulansa nasıl taşınılır şeklinde öğrencilere ambulansın içerisinde gösterildi ve anlatıldı. Düzenlenen eğitim sonrasında öğrencilere boyama kitabı, diş fırçası ve etiket dağıtıldı.