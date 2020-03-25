Hisarcık'ta "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığının Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Hisarcık Kaymakamlığı bünyesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Hisarcık Kaymakamlığı, Hisarcık Belediyesi, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Esnaf Odası, Kızılay ile ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerinin yer aldığı grup, vatandaşlar için göreve başladı. Görevliler, ilçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini ziyaret ederek ihtiyaçlarını ve isteklerini not edecek, daha sonra alışveriş yapacak olan ekipler, vatandaşlara ürünlerini teslim edecek. 24 saat boyunca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların hizmetinde olacak olan grup; 112 çağrı merkezi veya Hisarcık Kaymakamlığının 0274 481 32 53 ve Hisarcık Belediyesinin 0274 481 30 85 numaralı telefonlarını 7/24 arayarak yardım talebinde bulunabilecekler.