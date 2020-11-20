İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil Kütahya'da

Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Kütahya'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Ali Çelik'i ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Ali Çelik tarafından karşılandı. Şeref Defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Erdil, Vali Çelik'in makamına geçti. Bakan Yardımcısı Erdil'i Kütahya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çelik, Kütahya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri hakkında bilgiler verdi.

“Sanatın ve sanatçının şehriyiz”

Kütahya'nın dünyaca ünlü masal anlatıcısı Ezop, Seyyah Evliya Çelebi, Ressam Ahmet Yakupoğlu gibi isimlerin yetiştiği kıymetli bir il olduğunu belirten Vali Çelik, “Kütahya; birçok ilk çağ medeniyetine, Aizanoi Antik Kenti'nde dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapmış, Germiyanoğulları Beyliği ile Anadolu Beylerbeyliği'ne merkez olmuş, Domaniç'te kuruluşa, Altıntaş ve Dumlupınar'da kurtuluşa şahitlik yapmış önemli illerimizden biri. Tüm bu tarihi değerlerin yanı sıra çinide, sanatın çeşitli dallarında adını dünyaya duyurmuş ve bu alanda Ressam Ahmet Yakupoğlu, Hisarlı Ahmet, Film Yönetmeni ve Senarist Ahmet Uluçay gibi çok değerli isimler yetiştirmiş bir şehir. UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülüyle bizlere gurur yaşatmış çini sanatçılarımız merhum Sıtkı Olçar, Mehmet Gürsoy ile Hamza Üstünkaya yine bu toprakların kıymetleri. Sahip olduğumuz değerler bizim için bir övünç kaynağı” diye konuştu.

Ziyarette Ahmet Yakupoğlu'nun eserlerinin yer aldığı “İstanbul” ve “Anadolu” isimli kitaplarını inceleyen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, çininin yapılış aşamaları hakkında Vali Çelik'ten bilgiler aldı.

Ziyarette Bakan Yardımcısı Erdil ile Vali Çelik'e Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Gökhan İnan, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ile İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç eşlik etti.