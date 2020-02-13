İl Müdürü Turan'dan Rektör Uysal'a ziyaret

Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmelerde Rektör Kazım Uysal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan'ı ağırladı. Görüşmede iki kurumun çalışmaları hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı ve olası iş birliği olanakları üzerine görüşüldü.

Görüşmelerin sonunda Ömer Turan, Rektör Kazım Uysal'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi. Uysal'da Turan'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.