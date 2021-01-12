"İzinsiz olarak faaliyet gösteren işletmelerle ilgili yasal sürecin başlatılmalı"

Vatandaşların düğün ve kına rezervasyonu yaparken mağdur olmamaları için kesinlikle düğün salonu ruhsatı olan işletmelerde yapmaları gerektiği belirten Özdemir, "Kütahya Esnaf Derneği olarak, ilimiz düğün salonu işletmecileriyle bir araya gelerek izinsiz faaliyet gösteren işletmelerle ilgili yasal sürecin başlatılması hakkında pandemi kurallarına uygun bir toplantı gerçekleştirdik. iş yerinin imar yönetmeliğine uygun vasıfları taşımayıp ruhsatında düğün salonu yazmadığı halde düğün ve kına organizasyonu yapan işletmelerin haksız kazanç elde ettiği gibi, salon sahiplerini mağdur ettiklerini bu konuda her türlü yasal hakların kullanılması konusunda görüş birliğine varılmıştır. Vatandaşların düğün ve kına rezervasyonu yaparken mağdur olmamaları için kesinlikle düğün salonu ruhsatı olan işletmelerde yapmaları gerektiği bildirilmiştir" diye konuştu.