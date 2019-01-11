'Kaymakam Başkan'ın borçsuz belediyesi

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu Beldesi'nde, Belediye Başkanı olarak ikinci görevini başarıyla sürdüren Türker Çağatay Halim, yeniden beldeliğe hak kazanan Kuşu Belediyesi'nin borçsuz ve kasasında 805 bin TL olduğunu ifade etti. Halim, “2014 yılında nüfusunun 2 bin'in altına düşmesi sebebiyle köy statüsüne getirilen ve yeniden belde olma yolundaki hukuk mücadelesini kazanan Kuşu Beldesinde 3 Nisan 2017 tarihinden bu yana Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyorum. Türkiye Belediyeler Birliğinin üyesi olan Kuşu Belediyesi'nin, 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihili mizana göre 2 milyon 655 bin 226 TL geliri, 1 milyon 867 bin 184 TL gideri olup, kasasında 805 bin TL bulunmaktadır, bu para ile beldeye halı saha yapılacak. Belediyemizde mali kaynaklar sistemi kusursuz çalışarak, sayaç okuyan, fatura kesen bir duruma gelmiştir. Bir Belediyede olması gereken tüm sistemleri kurduk ve çalıştırıyoruz. İller Bankası'nın desteği ile su sorunumuzu bitiriyoruz. Kuşu Beldesinin alt yapı sorunu bulunmamaktadır. Kapanan Jandarma Karakol binasını, 26 öğrencinin kaldığı pansiyon olarak hizmete sunduk. Yeni yapılan ilk ve ortaokul binalarının yanı sıra Simav kırsalında bulunan tek lise de beldemizde bulunuyor. Ortaokul binasının bahçesine yemekhane olarak kullanılması istenen çok amaçlı bir salon yapıyoruz. Mezarlık ve park düzenlemeleri yapılırken, ara sokaklar dahil 20 bin metrekare kilitli taş döşemesini tamamladık. Belediye meydanına bir saat kulesi yaparak, sokak ışıklandırmalarını tamamladık. 31 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde beldemizde, Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve 4 Mahalleye Muhtar seçilecek. Simav Kaymakamlığı görevimin yanı sıra, Belediye Başkanı olarak Kuşu Beldesini bu noktaya taşıdık. Hayırlı olsun ” dedi.