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Kaymakamlara orman ve anız yangınları uyarısı

Kaymakamlar Toplantısı, Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kaymakamlar Toplantısı, Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.


İlin yönetim, ekonomik, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili işlerin ahenkli olarak yürütülmesi için alınması gereken en uygun tedbirler görüşülmek üzere gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin, Kenan Eskin, Ali Bezirgan, kaymakamlar ve İl Yazı İşleri Müdürü Nurettin Kalem katıldı.


Toplantıda; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, orman ve anız yangınlarıyla ilgili alınacak tedbirler, baraj, gölet ve akarsulardaki boğulmalara karşı alınacak tedbirler, genel asayiş ve trafik önlemleri görüşüldü.

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