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Kütahya Belediyespor'un atletizm başarısı

Kütahya Belediyespor bünyesinde çalışmalarını sürdüren atletizm takımları, ulusal müsabakalarda başarı elde etmeye devam ediyor.


Son olarak Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen U16 Kulüplerarası Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe Müsabakaları'nda, Kütahya Belediyespor Atletizm takımları, Kütahya'ya ve kulübe 2 kupa kazandırdı.


Yapılan müsabakalarda, takım sıralamasında Kütahya Belediyespor U16 erkeklerde birinci, U16 kızlarda ikincilik elde ettiler. Ferdi sıralamada ise, U16 kızlarda Melike Kurt ikinci, U16 kızlarda İrem Altın üçüncülük elde etti.


Takımların elde etmiş oldukları bu derecelerle yarı finale katılmaya hak kazandılar.

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