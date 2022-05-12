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Kütahya Evliya Çelebi Hastanesinde HAP Masa Başı Tatbikatı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde Masa Başı Tatbikatı yapıldığı bildirildi.


HAP Başkanı Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan'ın yönettiği tatbikatta tüm HAP ekibi hazır bulundu.


Tatbikatla ilgili bir açıklama yapan Hastane Başhekimi Sertaş Erarslan, “Biz hastane sorumluları ve afet planlayıcıları olarak, her şeye hazırlıklı olmak zorundayız. Allah Korusun herhangi bir afet durumunda insanların ilk önce başvuracağı yer burası yani hastaneler olacaktır. Ekip olarak her an hazır durumda olmak ve herhangi bir olumsuz durumda ne yapacağımızı bilmek ve hızlı şekilde organize olmak amacıyla bu tatbikatlar yapılmaktadır” dedi.

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