Kütahya Fethi Güzen İşitme Engelliler İlkokulu'nda “Canlı Performans Resim Yarışması”

Kütahya Fethi Güzen İşitme Engelliler İlkokulu'nda “Engelliler Haftası" nedeniyle "Canlı Performans Resim Yarışması" düzenlendi.

Fethi Güzen İşitme Engelliler Okulu tarafından düzenlenen, “Canlı Performans Resim Yarışması” isimli farkındalık programına Vali Vekili Mustafa Güney, Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Gölpınar, Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Şube Müdürleri, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Gençlik Merkezinde düzenlenen programda, özel eğitim öğrencilerince hazırlanan gösteriler ilgi ve beğeniyle izlendi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle "Canlı Performans Resim Yarışması" ödül töreni gerçekleşti. İlk-Ortaokul ve Özel eğitim kategorisinde dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri ve Müdür Vekili Hakan Gölpınar tarafından verildi.