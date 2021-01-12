Kütahya'da bir şüphelinin üzerinde bonzai ele geçirildi

16 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisi edinilen H.G.G. isimli şahıs takibe alındı. Adı geçen şahıs içinde bulunduğu otobüsten indiği esnada ekipler tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde ve yanındaki eşyalarında yapılan aramada, 77.16 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.