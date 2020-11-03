Kütahyalı Avukat Fadıl Yerli'den örnek davranış

Avukat Fadıl Yerli, 60 yıldır biriktirdiği kitap koleksiyonunu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışladı.

Uzun yıllar İstanbul'da avukatlık yapan Kütahyalı Avukat Fadıl Yerli'nin 60 yıldır emek vererek toparladığı 2 bine yakın birbirinden kıymetli kitabını üniversite kütüphanesine bağışladığını söyleyen Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin,” Nadide birçok kitabın da bulunduğu koleksiyon üniversitemiz öğrencilerine, akademisyenlerine ve tüm kitap sevdalılarının hizmetine sunulmuştur” dedi

Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesine yapılan bağış ve katkılarından dolayı Av. Fadıl Yerli adına düzenlenen Teşekkür Belgesini kitapların üniversiteye kazandırılmasına vesile olan Ali Yerli teslim aldı.

Teşekkür belgesini teslim alan Ali Yerli, “1943 yılında Kütahya Gediz ilçesinde dünyaya gelen amcam Fadıl Yerli, Kütahya Lisesi mezunudur. Derece ile tamamladığı İstanbul Hukuk Fakültesi eğitiminin ardından 40 yılı aşkın süre İstanbul'da avukatlık yapmış, mesleklerini başarı ile icra eden birçok hemşerimize staj imkanı sağlamış Kütahya Gediz sevdalısı biridir. Mütevazi yaşamını Gebze Tavşanlı Köyünde sürdürmektedir. Ömrünü verdiği, büyük bir titizlikle günümüze taşıdığı nadide kitap koleksiyonunu bütünlüğü bozulmadan, evlatlarının ve eşinin muvafakatiyle üniversitemize bağışlamıştır. İnşallah kitaplarımız uzun yıllar üniversitemiz bünyesinde meraklılarına hizmet edecektir” diye konuştu.