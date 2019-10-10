Kütahyalılar Mehmetçiğe dualarıyla destek oldu

Türkiye'nin Suriye sınırlarında Fırat'ın doğusunda başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kütahya'da da sabah namazı öncesi tüm camilerde Fetih suresi okundu ve dua edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kütahya'da tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih suresi okundu, askerler için dua edildi.

Şehrin tarihi camisi Ulu Camii'ne vatandaşlar, Kütahya İl Müftü Vekili Mehmet Uzunca'nın duasına 'Amin' derken, Mehmetçiğe muzafferiyetler diledi.