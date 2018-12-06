İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilere “Literatür Tarama Teknikleri ve Araştırma İpuçları” semineri

Kütahya’nın Emet ilçesi Meslek Yüksekokulu’nda “Literatür Tarama Teknikleri ve Araştırma İpuçları” ve “Rosetta Stone Yabancı Dil Eğitim Veri Tabanı Kullanımı” başlıklı seminerler verildi.

Kütahya'nın Emet ilçesi Meslek Yüksekokulu'nda “Literatür Tarama Teknikleri ve Araştırma İpuçları” ve “Rosetta Stone Yabancı Dil Eğitim Veri Tabanı Kullanımı” başlıklı seminerler verildi.


Öğrencilerin yoğun katılım sağladığı seminerler saat sürdü.


EBSCO firması tarafından düzenlenen “Literatür Tarama Teknikleri ve Pratik Araştırma İpuçları” konulu seminerlere, EBSCO veri tabanı temsilcisi Uğurcan Özkan'ın konuşmacı olarak katıldı.


Seminerde öğrencilere, abone olunan tüm elektronik veri tabanlarında ve kütüphane kataloglarında yer alan akademik makalelere, tezlere, vaka çalışmalarına, basılı kaynaklara ve çok daha fazlasına tek giriş noktasından erişimin nasıl sağlandığı noktasında çeşitli bilgiler verildi.


Seminer sonunda katılımcılara sertifika verilirken, Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi. Doktor Uğur Saylan, EBSCO Information Services Müşteri Temsilcisi Uğurcan Özkan'a teşekkürlerini iletti.(YD-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.