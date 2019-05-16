Öğrenirken aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy'de açılan çini kursunda genç kursiyerler eğitim alırken yaptıkları ürünlerle de aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, "Usta öğreticiliğini Çini-Seramik Öğretmeni Neşe Akkoç´un yaptığı kursta 21 kursiyer eğitim alıyor. Ekim ayından bu yana devam eden kursta eğitim alan kursta genç kızlarımız çoğunlukta bulunuyor. Çini sanatında oldukça ilerleme kaydeden kursiyerlerimizin birçoğu artık sipariş işler yaparak aile ekonomilerine katkı sağlamaya başladılar. Yalnızca sipariş iş yapmakla kalmayan kursiyerlerimiz kendileri için de üretim yapıyorlar. Özellikle genç kızlarımız çeyizleri için takı kutusu, kahvaltı takımı, biblo ayna, saat, fincan takımı ve kahve tepsisi gibi birçok değişik ürün yaparak çeyizlerini de tamamlıyorlar" dedi.

Müdür Kılıçarslan, "Açtığımız kursların her yönüyle halkımıza katkı sağladığını görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. Neşe hocamızı ve kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz" diye konuştu.