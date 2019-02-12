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Okul koridoru 'Edebiyat Sokağı'na dönüştü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde okul koridoru “Edebiyat Sokağı” haline dönüştürüldü.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde okul koridoru “Edebiyat Sokağı” haline dönüştürüldü.


Türk Edebiyatının önemli şahsiyetlerinin duvarlara nakşedildiği “Edebiyat Sokağı” sayesinde öğrenciler sadece derslerde gördüklerinin dışında, duvarlardaki resimlerle, şiirlerle kültürlerini daha iyi tanıma fırsatı buluyorlar. Ayrıca okul koridorunda 15 Temmuz ile ilgili pano da oluşturuldu.


Edebiyat Sokağı oluşturmaktaki amaçlarını anlatan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yunus Sevim; “ İstedik ki öğrencilerimiz Neşet Ertaş'ın bozkırında gezsinler, Aşık Veysel'in uzun ince bir yolunu bilsinler, Akif'i yaşasınlar ve yaşatsınlar, Karacaoğlan'ın ve Yunus Emre'nin içtenliğini anlasınlar, edebiyatı sevmeden bu sıralardan gitmesinler” diyerek, çalışmayı gerçekleştiren, emeklerini esirgemeyen fedakar öğrencilere ve çalışmada yardımcı ve destek olan herkese teşekkür etti.

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