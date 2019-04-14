Otomobilde can pazarı

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Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan ve yaralanan engelli vatandaş 112 Sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan ve yaralanan engelli vatandaş 112 Sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılarak hastaneye sevk edildi.


Kaza, Gediz Hisarcık yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 LL 720 plakalı aracın şoförü H. Er Gediz-Hisarcık yolunun 15. kilometresinde aracın kontrolünü kaybederek şarampole kaydı. Kazada, araç şoförü H.Er eşi ve 1 yaşındaki çocuğu yara almadan kurtulurken engelli olan Hakkı Er araçta sıkıştı.


Olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri ve Jandarmanın müdahalesiyle yaralı Hakkı Er 10 dakikalık çalışma sonucu araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan engelli ve kazada yaralanan Hakkı Er 112 Sağlık Ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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