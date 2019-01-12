İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki araç alev alev yandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde park halinde bir araç aniden alev alev yanmaya başladı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde park halinde bir araç aniden alev alev yanmaya başladı.


Olay, Cumhuriyet Mahallesi, Alaattin Öğütçü Caddesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, 43 U 5085 plakalı aracı ile gece saat 00:15 de işinden gelen Ahmet Benli, aracını evinin önüne park etti. Araç saat 01:20'de henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Ahmet Benli'nin komşuları hemen Emet Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Yanan aracın önünde ve arkasında bulunan araçlar hemen çekildi.


Emet Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede araç yangınına müdahale ederek söndürdü. Araçta büyük hasar meydana geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.