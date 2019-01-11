Pazarlar'a MOBESE sistemi kuruldu

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine 30 kameralı Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) takip sistemi kuruldu.

Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek faaliyete geçen Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (MOBESE ) ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ile ilgili İlçe Emniyet Amiri Müjdat Kılıç'tan bilgi aldı.

Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, ilçeye kurulan MOBESE sistemi sayesinde ilçe merkezinde oluşabilecek her türlü asayiş sorunlarına anında müdahale edileceğini bildirildi.

Gece görüş özelliğine sahip kameralar sayesinde halkın can ve mal güvenliğinin kontrol altına alınacağı belirtilen Kaymakam Yenigün, "İlçe merkezine kurulan 30 kameradan elde edilen görüntüler 24 saat kayıt altına alınacaktır. İlçe giriş ve çıkışlarına kurulan plaka okuma özellikli kameralarla, ilçenin giriş ve çıkışları da kontrol altında tutulacaktır" dedi.

Ayrıca Kaymakam Yenigün, faaliyete geçen sistemin İlçe güvenliği ve vatandaşların huzuru için önemli olduğunu, meydana gelebilecek olayların kolluk kuvvetleri tarafından tespitinin bu sistem ile kolaylaşacağını söyledi.