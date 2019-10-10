İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Uysal'dan Başkan Biçer'e ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Dr. Kazım Uysal, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'i makamında ziyaret etti


Uysal'ınBiçer'e yaptığı ziyarette, Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Prof. Dr. Rüştü Güntürkün de hazır bulundu. Görüşmede, Rektör Uysal Simav'daki Üniversite için yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.


Başkan Biçer, yapılan ziyaretten dolayı Rektör Uysal'a teşekkür ederek, Simav'daki üniversitenin geliştirilmesi için belediye olarak destek olacaklarının belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.