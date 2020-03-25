Simav'da ‘Vefa Sosyal Destek Grubu'

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin ihtiyaçlarının 'Vefa Sosyal Destek Grubu' tarafından karşılandığı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Zabıta Müdürlüğü koordinesinde tüm belediye çalışanlarının hizmette olduğunu belirtti.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim “ İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs tedbirleri kapsamındaki genelgesi gereğince, 65 yaş üzeri ve bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı KOAH, kalp-damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın dışarı çıkmaları, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırıldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın 112 Acil İhbar Hattı'na yaptıkları talepler kayda alınarak görevli personellerimize bildiriliyor. Kısa sürede ihtiyaç sahibiyle irtibata geçen ekiplerimiz, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine kadar götürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşlarımızın zorunlu bir durum olmadığı sürece evlerinden çıkmamalarını istiyoruz. Özellikle 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın kesinlikle bu uyarıları dikkate alması gerekiyor” dedi.