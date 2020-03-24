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Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Balıköy kara yolu Şapçı köyü Kaynarca mevkiinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Çaltılı Köyü istikametine gitmekte olan Shakırzade S. yönetimindeki 10 VL 437 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı.


Kazada, sürücü Shakırzade S. ve araçta bulunan 1 yaşındaki İbrahim Mert Ç. ile 14 yaşındaki İlyas K. yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

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