İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu temin etmek için geldi, yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, düzenlenen operasyonda Kütahya’dan ilçeye uyuşturucu madde temin etmek için geldiği iddia edilen kişinin üzerinden 7 gram esrar ve bunu içmek için kullandığı düzenek ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, düzenlenen operasyonda Kütahya'dan ilçeye uyuşturucu madde temin etmek için geldiği iddia edilen kişinin üzerinden 7 gram esrar ve bunu içmek için kullandığı düzenek ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu temin etmeye gelen H.E. isimli zanlının çevre yolu üzerinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçeye 16 plakalı otomobili ile giriş yapmaya çalıştığı sırada yakalandı.


Şüpheli H.E.'nin üzerinden 7 gram esrar ve bunu içmek için kullanılan düzenek ele geçirildi.


Bu arada, ehliyeti olmayan zanlı H.E.'ye 4 bin 900 TL trafik cezası uygulandı. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.