Vali Ömer Toraman'ın Hisarcık Ziyareti

Vali Ömer Toraman, önce Kaymakam Furkan Başar'ı makamında ziyaret ederek ilçenin genel durumu hakkında bilgiler aldı.

Vali Toraman, daha sonra Belediyesi Başkanı Fatih Çalışkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çalışkan, Vali Ömer Toraman'a ilçenin sorunları, yapımı devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Çalışkan, günün anısına Vali Toraman'a plaket takdim etti. (MA-EFE)