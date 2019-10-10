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Yasaklı yayınlar ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde köy evlerinde ve samanlıkta yapılan aramalarda FETÖ/PDY’nin yasaklı yayınları ile dokümanları ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde köy evlerinde ve samanlıkta yapılan aramalarda FETÖ/PDY'nin yasaklı yayınları ile dokümanları ele geçirildi.


Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan R.Z.'nin eniştesi İ.G.'nin oturduğu köy evinde örgütsel dokümanlar olduğu ihbarıyla gece geç saatlerde harekete geçti. Köy evinin samanlığında R.Z.'ye ait olduğu tahmin edilen dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Köyde İ.G. ve M.Z.'nin oturduğu evlerde yapılan aramalarda ise FETÖ/PDY'ye ait yasaklı yayınlar ve dokümanlar ele geçirildi. İ.G. ve M.Z. ifade için jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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