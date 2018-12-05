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Aday adayı Ekici tempoyu artırdı

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Aday Adayı Ali Ekinci, seçim çalışmaları kapsamında Baskilliler Derneğini ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baskilliler Derneği Başkanı Yunus Görgün, Ali Ekinci'ye başarılar dileyerek, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.


Konuşmasına sivil toplum kuruluşlarının önemine değinerek başlayan Ali Ekinci ise, yerel yönetimin en önemli ayağının STK'lar olduğundan söz etti.


Temel amaçlarının hizmet etmek ve gönüllere girmek olduğunu kaydeden Ekinci, bu uğurda yol yürümeye ve çabalamaya hazır olduklarını aktardı.


Seçilmeleri durumunda herkesle el birliği ve gönül birliği yapacaklarını belirten Ekinci, seçimlerin ülkeye ve şehre hayırlı olmasını temenni etti.

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