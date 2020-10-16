AK Parti Malatya İl Başkanı Koca'dan kongreye davet

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 7. Olağan İl Kongresi'ne vatandaşları davet etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ekim'de 20'nci kez Malatya'da olacak. Erdoğan, daha önce Başbakan olarak 13 kez, Cumhurbaşkanı olarak ta 6 kez Malatya'ya gelmişti.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ekim Pazar günü Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanında gerçekleştirilecek 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacağını kaydetti.

“20.kez Malatya'ya gelecek”

Kongrenin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşeceğinin altını çizen Koca, “AK Parti siyasi hayatına başladığı 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren aziz milletimize vaat ettiği demokratikleşme, refah, kalkınma, lider ülke olma, büyük medeniyetimizi geleceğe taşıma yolunda başarı hikayesinin bir destanı olarak hizmet yürüyüşüne devam ediyor. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu büyük davaya inanmış kadrolarıyla birlikte kimsenin hayal bile edemediği atılımlar ve hizmetler gerçekleştirilmiştir. 'İnandığın Yolda Yürü' sloganı ile Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 25 Ekim Pazar günü Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanında sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde kongremizi gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Malatya'mıza ayrı bir önem vermektedir. Şimdi 20.kez Malatya'ya gelecek. Tüm Malatyalı hemşehrilerimizi il kongremize davet ediyorum” diye konuştu.