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Arapgir'de öğretmenler günü kutlaması

Malatya’nın Arapgir ilçesinde ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla tören düzenlendi.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde ‘24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla tören düzenlendi.


24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Arapgir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenlendi. Arapgir Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Erdem, Gürbüz Bulut ile kurum amirlerinin katıldığı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir'in anıta çelenk sunması ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.


İlçede Öğretmenler Günü kutlamalarının çeşitli etkinliklerle devam edeceği öğrenildi.

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