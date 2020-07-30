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Arguvan'da randevulu kesim

Malatya’nın Arguvan ilçesinde randevulu kurban kesimi yapılacak.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde randevulu kurban kesimi yapılacak.


Arguvan İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Kurban Bayramı hazırlıklarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda belediye hayvan kesim yerinde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Kızıldaş, “Kurban Bayramı süresince veteriner hekimlerin kontrolünde hizmet verecek kesim yerlerinde Covid-19 salgını kapsamında tedbirler alındı. Kesim yerlerinde korona virüs bilgilendirme afişleri, el dezenfektanı sosyal mesafe uyarıları yapılacak. Maske dağıtımı dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Covid-19 salgını sürecinde dezenfekte edildi. Halk sağlığı açısından risk oluşturmamak amacıyla büyükbaş kurban kesimleri randevu sistemi uygulanacaktır” dedi.

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