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Arguvan'da trafik denetimi

Malatya’nın Arguvan ilçesinde İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki çocuklara sürücü seyahat karnesi verildi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki çocuklara sürücü seyahat karnesi verildi.


'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesi kapsamında Arguvan ilçe jandarma Trafik Denetleme ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasına ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin ve İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy katıldı. Uygulamada, araçlar tek tek durdurularak sürücülerden, can ve mal güvenliği için emniyet kemerlerini takmaları gerektiği vurgulanarak başta hız, olmak üzere trafik kurallarına uymaları gerektiği anlatıldı. Kaymakam Şahin, araçtaki çocuklara sürücü seyahat karnesi hediye ederek, seyahatleri boyunca anne ve babalarının kullandığı araçlarda trafik kurallarına dikkat etmelerini, kural ihlallerini de karneye yazmalarını istedi. Bu proje ile yaz süresince tatile çıkan veya memleketine giden vatandaşların güvenli bir yolculuk yapmalarının hedeflendiğini belirten Şahin, özellikle araçtaki çocukların da bu kapsamda anne ve babalarına sürüş notu verdiğini söyledi.


Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara ayrıca çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

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